У 2022-му, 2023-му та 2024-му роках матч за Суперкубок України також не проводився через війну

Представники української Прем'єр-ліги провели відеозасідання, на якому обговорили план-календар нового сезону 2025/26, повідомляє офіційний сайт організації. Їм заздалегідь було відправлено проект плану-календаря, розроблений Робочою групою.

Як наслідок, учасники відеоконференції погодилися з пропозиціями не проводити матч за Суперкубок України. Також було погоджено, що базовою датою 1-го туру сезону 2025/26 буде 2 серпня. Остаточно план-календар змагань УПЛ буде затверджено на засіданні Виконкому УАФ.

Нагадаємо, що в сезоні 2025/26 чотирьох представників України в єврокубках очікують виступи у ранніх стадіях розіграшу – ще до старту чемпіонату. Зокрема у Лізі чемпіонів переможець УПЛ стартує в 2-му кваліфікаційному раунді (22/23 та 29/30 липня).

У Лізі Європи зіграє володар Кубка України або друга команда УПЛ і розпочне виступи у 1-му кваліфікаційному раунді (10-го та 17 липня). У третьому за силою євротурнірі – Лізі конференцій – друга та третя (або третя та четверта) команди УПЛ стартують в 2-му кваліфікаційному раунді (24-го та 31 липня).