Ковалівці змогли реабілітуватися за мінімальну поразку у першому колі

У суботу, 19 квітня, «Шахтар» в межах 25-го туру чемпіонату України приймав «Колос». Ковалівці шокували суперника в середині тайму і не збавляли обертів до останньої хвилини зустрічі й, як наслідок, святкували сенсаційну перемогу.

УПЛ, 25-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Колос» (Ковалівка) – 2:4

Голи: Марлон, 44, Кевін, 90+5 (п.) – Ррапай, 26, Цуріков, 38, Велетень, 84, Болівар, 90+7

Гості вийшли вперед в середині тайму: Ррапай завдав потужного удару здалеку низом у кут воріт – Фесюн у стрибку не дотягнувся. За трохи Цуріков подвоїв перевагу ковалівців і в повітрі запахло сенсацією: Велетень пробив з гострого кута, а Цуріков головою підкорегував політ сфери.

Марлон за хвилину до перерви зумів відродити інтригу, забивши 1000-й гол бразильців за «Шахтар» (для цього «гірникам» знадобилось 22 роки). Наприкінці другої половини зустрічі Велетень ефектно в дотик замкнув передачу Олефіренка в район одинадцятиметрової позначки. На 5-й доданій Кевін з пенальті скоротив до мінімуму, але Болівар через дві хвилини встановив остаточний рахунок.

Після поразки «Шахтар» продовжує йти на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ, але поступається «Динамо» у боротьбі за чемпіонство з різницею у 10 очок. Вже у наступному турі команди зустрінуться між собою у Класичному – якщо «гірники» програють киянам, то остаточно втратять шанс на титул.