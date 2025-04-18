Амбасадорка харківського клубу безпосередньо долучилась до перемоги своєї команди

Бронзова призерка Олімпіади-2020 у дзюдо Дар'я Білодід провела дебютний офіційний матч за жіночу команду «Металіста 1925». 24-річна спортсменка, яка приєдналась до харківської команди 15 березня, вийшла на заміну у грі чемпіонату України проти «Ладомира» на 87-й хвилині зустрічі замість Єлизавети Молодюк.

Варто зазначити, що на той момент харків'янки вже вирішили долю гри, відвантаживши у ворота суперниць шість сухих голів. На 90-й хвилині Білодід завдала удару по воротах, проте на момент передачі вона перебувала в офсайді.

Після 5-ти турів «Металіст 1925» у турнірній таблиці чемпіонату України йде на другій сходинці, маючи у своєму доробку 36 очок, і поступається «Ворсклі» двома пунктами.

Нагадаємо, Білодід – чемпіонка світу 2018-2019 років та бронзова призерка Олімпіади-2020 (усі нагороди – у ваговій категорії до 48 кг). На континентальному рівні Дар’я ставала чемпіонкою Європи (2017 рік) та переможницею Європейських ігор 2019 року у вазі до 48 кг. У 2024-му здобула золото чемпіонату Європи у ваговій категорії 57 кг.