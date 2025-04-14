33-річний футболіст переживає нині другу молодість

Воротар «Інгульця» Олексій Паламарчук здійснив черговий подвиг на футбольному полі. У матчі 24-го туру чемпіонату України проти «Карпат» він на 12-й хвилині врятував свою команду від другого гола, відбивши пенальті у виконанні Бруніньйо.

Цікаво, що для 33-річного голкіпера цей одинадцятиметровий став шостим поспіль відбитим в рамках УПЛ. Як наслідок Паламарчук встановив абсолютний рекорд української першості. Варто зазначити, що цю «традицію» Олексій започаткував у матчі з «Карпатами» у першому колі.

Відбиті Олексієм Паламарчуком пенальті:

1. 4 жовтня 2024 року – «Карпати»

2. 20 жовтня 2024 року – ЛНЗ

3. 26 жовтня 2024 року – «Олександрія»

4. 23 листопада 2024 року – «Шахтар»

5. 26 листопада 2024 року – «Ворскла»

6. 14 квітня 2025 року – «Карпати»

Нагадаємо, попередній рекорд належав воротарю «Шахтаря» Дмитру Різнику – він залишав свої ворота недоторканими після п’яти пенальті, але на відміну від Паламарчука, відбив 4 одинадцятиметрових поспіль, а ще один удар пройшов повз воріт.

До слова, Паламарчук у поточному сезоні провів за «Інгулець» 23 матчі, в яких пропустив 35 голів (у 7 матчах відстояв «на нуль»).