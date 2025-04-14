Голкіпер «Інгульця» відбив шостий пенальті поспіль і встановив абсолютний рекорд УПЛ
Воротар «Інгульця» Олексій Паламарчук здійснив черговий подвиг на футбольному полі. У матчі 24-го туру чемпіонату України проти «Карпат» він на 12-й хвилині врятував свою команду від другого гола, відбивши пенальті у виконанні Бруніньйо.
Цікаво, що для 33-річного голкіпера цей одинадцятиметровий став шостим поспіль відбитим в рамках УПЛ. Як наслідок Паламарчук встановив абсолютний рекорд української першості. Варто зазначити, що цю «традицію» Олексій започаткував у матчі з «Карпатами» у першому колі.
Відбиті Олексієм Паламарчуком пенальті:
- 1. 4 жовтня 2024 року – «Карпати»
- 2. 20 жовтня 2024 року – ЛНЗ
- 3. 26 жовтня 2024 року – «Олександрія»
- 4. 23 листопада 2024 року – «Шахтар»
- 5. 26 листопада 2024 року – «Ворскла»
- 6. 14 квітня 2025 року – «Карпати»
Нагадаємо, попередній рекорд належав воротарю «Шахтаря» Дмитру Різнику – він залишав свої ворота недоторканими після п’яти пенальті, але на відміну від Паламарчука, відбив 4 одинадцятиметрових поспіль, а ще один удар пройшов повз воріт.
До слова, Паламарчук у поточному сезоні провів за «Інгулець» 23 матчі, в яких пропустив 35 голів (у 7 матчах відстояв «на нуль»).