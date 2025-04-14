Уродженець Львова став четвертим українцем, який тріумфіував у грецькій першості

Український форвард Роман Яремчук разом з «Олімпіакосом» достроково оформив чемпіонство у чемпіонаті Греції. Це відбулось після матчу 2-го туру Чемпіонської групи проти АЕКа (1:0) – перевага над «Панатінаїкосом», який йде другим, складає десять очок. Варто додати, що у вирішальному поєдинку проти АЕКа українець вийшов на заміну лише на 90-й хвилині й встиг записати до свого пасу жовту картку.

Для «Олімпіакоса» це вже 48-й титул на національному рівні – жоден інший грецький клуб не може похизуватись подібним досягненням. Для Яремчука ж це перший трофей, який він виграв після переходу в грецьку команду влітку 2024-го.

Цікаво, що Роман став вже четвертим українцем, якому вдалося виграти чемпіонат Греції. Раніше золоті медалі цієї першості здобували: Дмитро Чигринський в складі АЕКа (2017/18), Євген Шахов та Євген Хачеріді в складі ПАОКа (2018/19).

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за «Олімпіакос» 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів та віддав 2 результативні передачі.