Український легіонер вирішив продовжити виступи за кордоном

Український захисник Мирослав Мазур продовжить кар'єру в клубі «Хробри Глогув», повідомляє офіційний сайт польської команди. 26-річний оборонець підписав угоду з представником другого дивізіону до кінця поточного сезону. В контракті гравця також є опція продовження співпраці.

Нагадаємо, Мазур – вихованець київського «Динамо», де й розпочав професіональні виступи у 2015 році. Встиг пограти за чернівецьку «Буковину», київський «Арсенал», полтавську «Ворсклу», молдовський «Сфинтул Георге», польську «Ягеллонію», шведські «Умео» та «Естерсунд».

Останнім його клубом був литовський «Жальгіріс», за який він виступав до січня 2025 року (провів 23 матчі, результативними діями не відзначався). Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

«Хробри Глогув» наразі йде у турнірній таблиці другого дивізіону Польщі на 14-й сходинці, маючи у своєму доробку 22 очки.