Скандинавська першість здивувала своєю креативністю

Воротар клубу «Брюне» Ян де Бур отримав оригінальний подарунок після матчу з «Буде-Глімт» у 1-му туру чемпіонату Норвегії. Сам поєдинок завершився поразкою господарів (0:1), однак 24-річного голкіпера «Брюне» було визнано найкращим гравцем матчу – на 55-й хвилині він відбив пенальті від Мілана Єнса Хауге, а також відзначився трьома сейвами.

Після гри де Бур отримав несподіваний приз від місцевого спонсора команди. «Steinsland & Co», які є виробником яєць, подарували голкіперу чотири лотки свого продукту замість традиційної нагороди у формі статуетки.

Варто зазначити, що у чемпіонаті Норвегії подібний приз найкращому гравцеві матчу вручили не вперше. Раніше футболісти клубу «Тромсе» отримували в нагороду шматок лосося від рибного підприємства.