Львів'яни програли киянам перший раунд – попереду у команд битва за півфінал Кубка України

У суботу, 29 березня, «Рух» в межах 22-го туру чемпіонату України приймав «Динамо». Кияни легко «перекусили хребет» супернику, знявши питання щодо переможця ще до середини першого тайму.

УПЛ, 22-й тур

«Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ) – 0:2

Голи: Ванат, 11, Буяльський, 30

Вже на старті зустріч Ярмоленко стріляв з-за меж штрафного – вище воріт. Згодом помилка Карабіна позбавила львів’ян шансів на спробу забити. А на 11-й хвилині «Динамо» вийшло вперед. Шапаренко знайшов пасом Буяльського на лінії штрафного, той різко розвернувся і прокинув поміж захисників на хід Ванату – Владислав влучно пробив у ближній кут, спіймавши Ледвія на протиході.

«Рух» кинувся відігруватись і створив декілька напівмоментів: простріл Слюбика на ближній стійці перервав Нещерет, а Притула пробив повз ворота. В середині тайму Климчук в боротьбі з Михавком впав у штрафному суперника, але арбітр пенальті не дав.

Після цього «Динамо» подвоїло свою перевагу: довжелезна передача Нещерета на Ярмоленка, той обігрався з Шапаренком і вирізав пас на дальню стійку, де перебував Буяльський. Ледвій відбив удар Віталія, але м’яч влучив у захисника і підступно влетів у ворота.

По перерві Карабін головою бив метрів з десяти – прямо в Нещерета. Згодом кіпер «Динамо» потягнув м’яч з-під поперечини після пострілу Підгурського. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Ледвій випустив м'яч з рук після закидання від Піхальонка – Михавко з дуже гострого кута пробив у зовнішній бік сітки. Наприкінці зустрічі Рябов міг розмочити рахунок, Нещерет відбив м'яч перед собою, але встиг його накрити, не дозволивши Климчуку зіграти на добиванні.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 54 очок – кияни випереджають «Олександрію» на 4 бали, а «Шахтар» – на 10. Вже 2 квітня команди зіграють між собою в межах 1/4 фіналу Кубка України.