«Моряки» оперативно знайшли заміну Олександру Кучеру

Чорноморець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового головного тренера. Наставником одеситів став екскоуч «СК Дніпро-1» Олександр Кучер. Терміни та умови угоди 42-річного фахівця не розголошуються. На своїй посаді Кучер замінив Олександра Бабича, який перейшов на посаду спортивного директора клубу «моряків».

Також з Олександром Кучером на клубну базу приїхали його майбутні помічники Тарас Гвоздик та Владислав Бурлака. Вони замінять тренерський штаб Олександра Бабича.

Головне завдання, яке стоїть перед Олександром Миколайовичем – збереження прописки «Чорноморця» в еліті українського футболу. Після 21-го туру одесити у турнірній таблиці чемпіонату України йдуть на передостанній сходинці, маючи у своєму доробку 15 очок і випереджають «Інгулець» лише за додатковими показниками.

Нагадаємо, Кучер відомий своїми виступами за «Шахтар» та збірну України. У 2020-2022 роках він очолював харківський «Металіст», який зумів вивести у Прем'єр-лігу. У 2022 році став головним тренером СК «Дніпро-1», з яким завоював срібні медалі чемпіонату України сезону 2022/23. Кучер покинув дніпрян 20 серпня 2023 року і з того часу залишався без роботи.

Свій перший офіційний поєдинок на чолі «Чорноморця» Кучер проведе в неділю, 30 березня. Суперником «моряків» будуть львівські «Карпати».