Олег Краснопьоров продовжить кар'єру в аматорській лізі

Український фахівець Олег Краснопьоров очолив аматорський клуб «Дністер» Заліщики, інформує прес-служба команди. Про терміни та умови угоди 44-річного тренера з представником Тернопільської області не повідомляється.

Аматорському клубу довелося шукати нового керманича після відходу іншого екс-гравця збірної України – Олега Шелаєва. Разом з ним у ковалівський «Колос» перебрався Руслан Костишин, який допомагав «Дністру» в ролі консультанта.

Нагадаємо, Краснопьоров – вихованець полтавської «Ворскли». Виступав також за київське «Динамо-2», закарпатську «Говерлу», «Маріуполь» і харківський «Металіст». Влітку 2018-го розпочав тренерську роботу. Працював з «Ворсклою» та «Ярудом», який з часом трансформувався в ФСК «Маріуполь». Після першої частини сезону команда Краснопьорова опинилася на межі зникнення через нестачу фінансування.

Раніше повідомлялось, що ФСК «Маріуполь» у Першій лізі може замінити «Фенікс» з Підмонастира Львівської області, який лише з наступної кампанії планував заявитись у Другу лігу. Заради виступів одразу в Першій лізі «Фенікс »нібито готовий погасити борги «Маріуполя». Якщо цей сценарій здійсниться, то «Фенікс» радше за все дограватиме нинішній сезон під назвою «Маріуполь», а вже з наступного проведе зміну бренду.

До слова, «Дністер» наразі йде на другому місці своєї групи в чемпіонаті України серед аматорів.