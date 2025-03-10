Ковалівці вирішили повернути старого знайомого

Новим виконувачем обов’язків головного тренера «Колоса» став Руслан Костишин, повідомляє офіційний сайт «хліборобів». Терміни та умови співпраці зі 48-річним фахівцем не розголошуються. На своїй посаді Руслан Володимирович замінив Олександра Поздєєва, якого звільнили після поразки «Олександрії» (0:1).

Нагадаємо, Костишин раніше вже очолював «Колос» (з 2015-го до 2021-го рр.). Команда під його керівництвом пройшла шлях від аматорів до Прем'єр-ліги, вперше в історії клубу вийшла в єврокубки, а також досягала рекордного 4 місця.

Костишин подав у відставку в серпні 2021-го після поразки від «Динамо» (0:7), після чого півроку пропрацював віцепрезидентом «Колоса». Потім було тренерство в казахському «Аксу», який він покинув у квітні 2023 року (посів із новачком елітного дивізіону 6-те місце, а після його відставки команда скотилася на останнє місце). Останнім часом працював експертом на УПЛ ТБ.

До слова, «Колос» після 20-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на 12-й сходинці, маючи у своєму доробку 18 очок.