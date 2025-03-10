Мар'ян Мисик визначився з новим клубом

Український півзахисник «Інгульця» Мар'ян Мисик продовжить кар'єру в «Ниві», інформує прес-служба тернопільського клубу. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 28-річний хавбек перейшов у команду Юрія Вірта у статусі вільного агента, підписавши угоду до кінця сезону (30 червня 2025 року). У новому колективі він виступатиме під номером 33.

Нагадаємо, Мисик – вихованець «Львова». На професіональному рівні дебютував у 2012 році за донецький «Металург». Також виступав за кам'янську «Сталь», полтавську «Ворсклу», рівненський «Верес», львівський «Рух» та київський «Лівий Берег».

Останнім його клубом був «Інгулець», за який він грав з серпня 2024 року. У поточному сезоні Мар’ян відіграв за петровців 13 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. За молодіжну збірну України провів 3 поєдинки, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

До слова, «Нива Т» за підсумками першої частини сезону не змогла пробитись у вісімку найкращих команд Першої ліги й навесні боротиметься за збереження прописки у другому дивізіоні у Групі вибування.