Конголезький вінгер таки повернувся в УПЛ

Півзахисник «Полісся» Бені Макуана продовжить кар’єру в ЛНЗ, повідомляє прес-служба «фіолетових». До команди Романа Григорчука 22-річний конголезець перебрався на правах оренди. Умови угоди не розголошуються, однак раніше повідомлялось, що вінгер виступатиме за ЛНЗ протягом року.

Нагадаємо, Макуана перейшов у «Полісся» влітку 2023-го з французького «Монпельє» за 250 тисяч євро, підписавши контракт до 30 червня 2028 року. Бені одразу ж став однією з головних зірок команди, однак у поточному сезоні все змінилось – Бені регулярно порушував дисципліну та втратив місце у старті, зігравши лише у 7 матчах без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Раніше легіонер став фігурантом гучного скандалу. Гравець поскаржився на спортивного директора «Полісся» Володимира Теслю, який відібрав у африканця паспорт. Боси клубу відкинули будь-які звинувачення і пригрозили Бені судом в Лозанні. Сам футболіст видалив усі згадки про «Полісся» зі свого Instagram і попрощався з клубом. Згодом ЗМІ писали, що Макуана стане гравцем казахської «Астани».

Зрештою, президент клубу Геннадій Буткевич звільнив Теслю і заявив, що футболісти «Полісся» (зокрема, найстарший серед легіонерів Лукас Тейлор) готові взяти Бені на поруки. Як наслідок, Макуана повернувся в Україну, але поки виступатиме за ЛНЗ.