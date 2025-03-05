Луганці продовують надавати ігрову практику гравцям столичної команди

Півзахисник «Динамо» Андрій Маткевич продовжить кар’єру в «Зорі», повідомляє офіційний сайт луганців. 19-річний вінгер виступатиме за колектив Младена Бартуловіча на правах оренди. Угода буде чинною до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Маткевич – вихованець «Динамо». Виступав за команди U-17 та U-19. У поточному сезоні провів за молодіжку киян 12 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 3 асисти. Його контракт з «біло-синіми» чинний до літа 2027 року. Викликався у юнацькі збірні України (U-17 та U-19).

До слова, батько Андрія – Анатолій Маткевич – теж був футболістом. Він пограв за більш ніж 20 клубів, протистояв на полі легендарному бразильцю Рівалдо, а також має досвід виступів в азійській Лізі чемпіонів.

«Зоря» після 19-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату України на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 25 очок.