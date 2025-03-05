В’ячеслав Шевчук працюватиме функціонером вже у третьому клубі УПЛ

Керівництво житомирського «Полісся» визначилось з кандидатурою на посаду спортивного директора після відходу Даріо Друді. Новим керівником цього напряму став В’ячеслав Шевчук, повідомляє офіційний сайт «вовків».

Рішення про призначення колишнього захисника збірної України було ухвалене особисто президентом клубу Геннадієм Буткевичем. До слова, конкурентом Шевчука на посаду називали екстренера «Динамо» Олександра Хацкевича.

У «Поліссі» 45-річний фахівець буде відповідати за стратегічний розвиток академії, другої команди та основного складу. Крім того, він відповідатиме за трансферну політику, селекційну роботу та налагодження скаутської системи.

Нагадаємо, Шевчук у статусі футболіста виступав за «Ковель», хмельницьке «Поділля», запорізький та донецький «Металурги», російський «Шинник», «Дніпро» та «Шахтар» (двічі). У складі донецької команди здобув 8 титулів чемпіона України, 5 Кубків країни та став володарем Кубка УЄФА. Шевчук представляв Україну на Євро-2012 та Євро-2016, де виводив команду на поле з капітанською пов’язкою.

Після завершення кар'єри гравця В’ячеслав розпочав тренерську діяльність, очоливши команду «Шахтар U-17». Згодом був головним тренером донецького «Олімпіка» і працював зі збірною України U-19. Після цього перейшов на адміністративну роботу: був спортивним директором «Вереса», а згодом – віцепрезидентом клубу. Останнім його місцем праці була посада генерального менеджера львівського «Руха».