Олександр Рябоконь продовжить кар'єру в новій для себе першості

Прес-служба футбольного клубу «Лісне», який виступає на аматорському рівні, оголосила про прихід на тренерський місток відомого українського фахівця Олександра Рябоконя. 61-річний наставник вирушить з командою на передсезонні збори до Ковеля у статусі тренера-консультанта.

Нагадаємо, Рябоконь відомий по роботі з бориспільським «Борисфеном» (1998-1999, 2000-2001, 2002-2004, 2006), івано-франківським «Прикарпаттям» (1999-2000), київською «Оболонню» (2005), мінським «Динамо» (2005-2006), черкаським «Дніпро» (2007-2008), «Львовом» (2010-2011), «Севастополем» (2011) та черкаською «Десною» (2008-2010, 2012-2022).

Після початку повномасштабного вторгнення «Десна» призупинила виступи у чемпіонаті України, а Олександр Дмитрович приєднався до ЗСУ. Останнім його клубом був вишгородський «Діназ», який бореться за виживання у Першій лізі.

До слова, за «Лісне» нині виступають і колишні зірки «Динамо» – Денис Гармаш, Сергій Рибалка та Денис Скепський. Цієї зими клуб став переможцем Меморіала Макарова.