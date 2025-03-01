Донеччанам вдалось скористатись осічкою лідера УПЛ

У суботу, 1 березня, у центральному матчі 19-го туру чемпіонату України «Шахтар» на «Арені Львів» приймав «Олександрію». Попри те, що перший удар у площину воріт суперника «гірники» завдали лише на 62-й хвилині, підопічним Маріно Пушіча вдалось завершити гру розгромом.

УПЛ, 19-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – Олександрія (Олександрія) – 3:0

Голи: Судаков, 77, 90+4, Егіналдо, 90

«Олександрія» з перших хвилин захопила ініціативу і впевнено контролювала м’яч. Цара прострілював з лівого флангу, але завадив рикошет. До середини тайму команди боролись за центр поля, без небезпечних моментів. Лише в середині тайму Шведу вдалось навісити у штрафний на Траоре, але першим на м’ячі був Шабанов.

Згодом «Олександрія» виконала два штрафних – без особливої небезпеки. Наприкінці тайму після третього кутового поспіль від гостей Шабанов виграв позиційну боротьбу в Назарини і підставив голову – м'яч пройшов повз ворота. На 60-й хвилині Цара на лівому фланзі обіграв Тобіаса і влучив у поперечину. За трохи Егіналдо скористався помилкою гостей, вийшов сам на сам, обіграв кіпера і бив з гострого кута – Кампуш встиз вибити з порожніх воріт.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «Шахтар» таки забив: Кевін відпасував на Судакова, той віддав праворуч на Еліаса і бразилець пробив з-під Калюжного – Єрмаков зреагував, але Судаков був першим на добиванні. Ковалець майже одразу міг зрівнювати, однак рикошет врятував «гірників». Філіппов спробував захопити Різника зненацька дальнім ударом – не вдалось.

На останній хвилині матчу Егіналдо зняв питання щодо переможця: Матвієнко увірвався лівим флангом у штрафний і віддав у центр на Егіналдо – бразилець не схибив. А вже у доданий час після швидкої атаки 3 в 3 Судаков оформив дубль, добивши розгубленого суперника.



Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 39 очок і наблизитись до «Олександрії» на два пункти. Від «Динамо», яке напередодні розійшлось миром з «Ворсклою» (1:1), «гірники» тепер відстають на 8 балів, але мають гру в запасі.