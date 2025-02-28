«Зелено-білі» вдесятьох змогли завдати дебютної поразки Роману Григорчуку після приходу в ЛНЗ

У п’ятницю, 28 лютого, в 19-му турі УПЛ «Карпати» грали з ЛНЗ. Львів’янам через проблеми з підігрівом на стадіоні «Україна» довелось проводити домашню в Житомирі. Фактор чужого поля не став проблемою для підопічних Владислава Лупашка, які у меншості здобули вольову перемогу.

УПЛ, 19-й тур

«Карпати» (Львів) – ЛНЗ (Черкаси) – 1:0

Гол: Бруніньйо, 74 (п.)

Вилучення: Альварес, 30 (Карпати, друга жовта картка) – Кушніренко, 90+7 (ЛНЗ, червона картка)

Вже на 5-й хвилині Чачуа намагався закрутити у дальню дев'ятку після пасу Краснопіра. У відповідь Момо пробив прямо в Кінарейкіна. В середині тайму Мірошніченко з перспективного штрафного влучив у стінку. А на 30-й хвилині львів'яни залишились у меншості – півзахисник Пабло Альварес заробив другий «гірчичник» за удар ліктем Пасіча в обличчя.

Вже у доданий час «Карпати» створили найнебезпечніший момент у матчі – Бруніньйо розрядив свою гармату з-за меж штрафного і влучив у дальню стійку.

По перерві «Карпати» значно додали й буквально затероризували захист суперника. Натиск левів зрештою призвів до пенальті: м’яч влучив у руку Драмбаєву і Бруніньйо легко переграв свого візаві.

Перемога дозволила «Карпатам» набрати 27 очок і залишитись на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ. ЛНЗ з 22-ма пунктами дев'ятий.