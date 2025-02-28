Кияни несподівано спіткнулись з командою Юрія Максимова

У п’ятницю, 28 лютого, в 19-му турі УПЛ «Динамо» у виїзному матчі приймало «Ворсклу». Полтавці через проблеми з підігрівом газону не могли використовувати свій стадіон і гра проходила у Києві. Власні стіни не допомогли підопічним Олександра Шовковського, які попри швидкий гол не змогли втримати перемогу.

УПЛ, 19-й тур

«Ворскла» (Полтава) – «Динамо» (Київ) – 1:1

Голи: Скляр, 64 – Буяльський, 16

Вилучення: Островський, 90 (Ворскла, друга жовта картка)

«Динамо» доволі швидко вийшло вперед: Дячук довгою передачею зі своєї частини поля перекинув м’яч через гравців «Ворскли» й вивів Буяльського сам на сам. Віталій не схибив. Кулач згодом міг зрівнювати, але його удар на себе прийняла поперечина.

В середині другого тайму полтавці зрівняли: Бражко не вгледів за Склярем і той після навісу Крупського головою переправив сферу у сітку. Волошин майже одразу міг знову збільшувати перевагу киян, але метрів з 30-ти пробив поруч зі стійкою. Наприкінці зустрічі Нещерет врятував столичну команду від вірного гола після пострілу Салабая. На останніх хвилинах Островський заробив два поспіль «гірчичники», залишивши полтавців у меншості, але свого вони вже не віддали.

Нічия принесла «Динамо» 47 очок і перевага над «Олександрією» тепер становить лише 6 пунктів (свій поєдинок Ротань і Ко зіграють у суботу, 1 березня, проти «Шахтаря»). «Ворскла» з 17-ма балами тринадцята.