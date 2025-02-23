«Зелено-білі» не зуміли взяти реванш за поразку у пешому колі

У неділю, 23 лютого, «Динамо» в межах 18-го туру чемпіонату України приймало «Карпати». Попри сподівання, зимову підготовку і серйозне підсилення львів’яни не зуміли нав’язати супернику свою гру і без шансів програли дуель.

УПЛ, 18-й тур

«Динамо» (Київ) – «Карпати» (Львів) – 2:0

Голи: Михайленко, 54, Ванат, 75

Вже на старті зустрічі «Динамо» вимагало пенальті після того, як м’яч після удару Ярмоленка влучив у руку захиснику львів'ян, але арбітр проігнорував епізод. На 13-й хвилині сфера після подачі з кутового і рикошету від Сича летіла у ворота – Кінарейкін підстрахував. За мить вже Ярмоленко змарнував шанс, замкнувши передачу від Буяльського над поперечиною.

В середині тайму Андрій мав ще один момент, але програв боротьбу Педросі і не дотягнувся до м'яча. Згодом Михавко ледь не заніс сферу у ворота після подачі на дальню стійку.

Одразу по перерві «Карпати» мали чи не найкращий шанс відзначитись: Бруніньйо втік від захисника і низом пробив у дальній кут – м'яч пролетів у сантиметрах від воріт. А на 54-й хвилині кияни вийшли вперед: Михайленко виявився найрозторопнішим у штрафному «Карпат» і з району одинадцятиметрової позначки проштовхнув м’яч у сітку.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки «Динамо» подвоїло свою перевагу: Ванат відгукнувся на передачу на хід, прокинув м'яч повз захисника і красиво закрутив у дальній кут. Наприкінці зустрічі Шапаренко накрутив суперника і стріляв у дальній кут – повз ворота.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 46 очок і закріпитись на вершині УПЛ, «Карпати» з 24-ма пунктами залишились шостими.