Український легіонер добре зарекомендував себе у чеській першості

Український півзахисник Дмитро Артимович підписав свій перший професійний контракт із клубом «Динамо» Чеське Будейовіце, повідомляє офіційний сайт команди. Терміни та умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, 18-річний вінгер – вихованець «Карпат». До чеського колективу перебрався в лютому 2024-го і виступав за U-19. За підсумками першої половини сезону був визнаний найкращим гравцем команди (3 голи й 8 асистів у 14 матчах). Також українець двічі з’являвся на полі у футболці «Динамо» Чеське Будейовіце «B», а взимку пройшов збори з основою.

Головна команда після 23-х турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Чехії останньою, маючи у своєму доробку лише 4 очки.

До слова, в «Динамо» Чеське Будейовіце розпочинав свою кар'єру захисник збірної України Максим Таловєров, який нині захищає кольори англійського «Плімута».