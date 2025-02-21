«Моряки» продовжують трансферну кампанію перед відновленням УПЛ

«Чорноморець» на своєму сайті повідомив про підписання контракту з грузинським півзахисником Георгієм Робакідзе. 19-річний хавбек перейшов у команду Олександра Бабича з «ВІТ Джорджії».

Терміни угоди не повідомляються. В «Чорноморці» він виступатиме під номером 18.

Робакідзе – вихованець «Динамо» Тбілісі. Тако виступав за «Колхеті-1913». У «ВІТ Джорджії» перебував з січня 2024 року (забив 2 голи в 40 поєдинках). Викликався у юнацьку збірну Грузії. за яку провів 11 матчів, без результативних дій.

Нагадаємо, напередодні «Чорноморець» оголосив про оренди Ігоря Когута з «Металіста 1925», Богдана Панчишина з «Полісся» та Раяна Карлоса з бразильської «Байї».

Перед стартом другої частини сезону «Чорноморець» посідає в турнірній таблиці чемпіонату України 15-ту сходинку, маючи у своєму активі 12 очок. Свій перший офіційний поєдинок після зимової паузи одесити проведуть вже сьогодні, 21 лютого, на виїзді проти ковалівського «Колоса». Початок зустрічі о 15:30.