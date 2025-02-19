Михайло Кожушко спробує себе у новій європейській першості

Український захисник Михайло Кожушко виступатиме за естонську «Нарву», повідомляє офіційний сайт клубу. З новою командою 19-річний футболіст підписав контракт на 2,5 сезони – до 30 червня 2027 року. У балтійському колективі він виступатиме під номером 11.

Нагадаємо, Кожушко – вихованець СК «Дніпро-1», де й розпочав професіональну кар’єру. Виступав за команду U-19. У травні 2022 року у статусі вільного агента перейшов у фінський СІК, де також грав за молодіжку.

В серпні 2023-го перебрався у чеський MSM, звідки за рік переїхав у «Лок Штендаль», який виступав у німецькій регіональній лізі. У поточному сезоні зіграв 2 матчів, в яких забив 2 голи й віддав 2 асисти. Викликався у збірну України U-17, але поки так і не дебютував у синьо-жовтій футболці.

«Нарва» за підсумками минулого сезону фінішувала у турнірній таблиці чемпіонату Естонії на шостій сходинці. Свій перший офіційний поєдинок у новій першості команда проведе 1 березня проти «Флори».