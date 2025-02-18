«Леви» знайшли чергове підсилення в Латинській Америці

Бразильський атакувальний півзахисник Луіс Яно виступатиме в «Карпатах», повідомляє офіційний сайт «левів». 19-річний легіонер перейшов до львівського клубу з табору 12-разового чемпіона Бразилії «Палмейраса».

Про терміни та умови контракту не повідомляється, одна за даними Transfermarkt, новачок приєднався до «Карпат» у статусі вільного агента – його угода з бразильцями спливала наприкінці лютого.

Нагадаємо, Яно – вихованець академії «Палмейраса». Разом із юнацькою командою вигравав чемпіонат Бразилії у віковій категорії U-17 та Кубок Бразилії.

Зазначається, що Луіс розпочинатиме адаптацію до українського футболу у складі юнацької команди Карпат.