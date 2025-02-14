Ще один українець виступатиме за океаном

Лівий захисник житомирського «Полісся» Артем Смоляков став гравцем клубу «Лос-Анджелес», повідомляє офіційний сайт американської команди.

21-річний українець уклав з представником МЛС контракт до кінця 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Згідно з Transfermarkt, «Полісся» отримає за свого гравця 2 мільйони євро. Зазначається, що Артем приєднується до «Лос-Анджелеса» в межах ініціативи МЛС U-22.

Нагадаємо, Смоляков – вихованець «Дніпра». Влітку 2020 року перейшов до «Інгульця». В липні 2023 року за 150 тисяч євро перебрався в «Полісся». У складі житомирського клубу захисник провів 43 матчі, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

Також за його плечима 10 поєдинків у складі молодіжної збірної України. Transfermarkt оцінює гравця в 900 тисяч євро.