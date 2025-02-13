Полтавський клуб може зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти почесного президента полтавської «Ворскли» Костянтина Жеваго. Відповідний указ про це підписав президент України Володимир Зеленський.

Санкції проти Жеваго мають безстроковий термін застосування та передбачають 17 обмежувальних заходів. Серед них – блокування активів, обмеження торгівельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.

Головна претензія до 51-річного мільярдера – тісні звʼязки з Російською Федерацією, злочини у банківській сфері, підконтрольна йому група компаній «Ferrexpo» ще донедавна співпрацювала з країною-окупантом.

Окрім того, почесний президент Ворскли є фігурантом у справі про хабар голові Верховного Суду Всеволоду Князєву в розмірі 2,7 млн доларів. Нині підозрюваний переховується у Франції.

Нагадаємо, чоловіча команда Ворскли завершила першу частину сезону на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок. Жіноча команда є чинною чемпіонкою України з футболу та представницею останніх розіграшів Ліги чемпіонів.