«Зелено-білі» завершують підготовку до другої частини сезону УПЛ

У середу, 12 лютого, львівські «Карпати» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині у своєму передостанньому контрольному матчі зустрічались з житомирським «Поліссям». На жаль, підопічні Владислава Лупашка не змогли дати бій супернику, поступившись з різницею у 3 м’ячі.

Товариський матч

«Карпати» (Львів) – «Полісся» (Житомир) – 0:3

Голи: Йосефі, 4, Крушинський, 45, Андрієвський, 61

Вже перший небезпечний момент «Полісся» став гольовим – Бруніньйо втратив м'яч у центрі поля, чим скористався Йосефі, потужно пробивши з-за меж штрафного майданчика без шансів для голкіпера. В середині тайму житомирці мали подвоювати рахунок: Майсурадзе навісив зі штрафного, Чоботенко головою замкнув у поперечину.

Згодом «Карпати» заволоділи ініціативою і створили низку моментів. Найнебезпечніший виник у Чачуа, коли той бив у падінні – Волинець впорався. На останній хвилині тайму «Полісся» забило вдруге: Крушинський скористався помилкою захисту, пробив і м’яч рикошетом від Бабогло влетів у сітку.

По перерві житомирці остаточно зняли питання щодо переможця: Андрієвський закинув м'яч Кемкіну за комірець, скориставшись помилкою кіпера левів. Шах міг забивати гол престижу, але сьогодні був день команди Імада Ашура.

Свій останній спаринг на турецьких зборах «Карпати» проведуть у четвер, 13 лютого, проти кишинівського «Зімбру» (Молдова).