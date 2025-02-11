Криворіжці оглоосили про трансфер другого зимового новачка

«Кривбас» на своєму сайті повідомив про трансфер нігерійського півзахисника Фердинанда Ікенни. 21-річний хавбек перейшов у команду Юрія Вернидуба з болгарського «Левскі».

За криворіжців він виступатиме на правах оренди до 30 червня 2025 року. «Кривбас» матиме право першочергового викупу гравця. У новому колективі Фердинанд носитиме футболку з номером 8 на спині.

Зазначимо, що нещодавно криворіжці відпустили Джихада Бізіману до лівійського «Аль-Ахлі», тож потребували підсилення опорної зони. Нігерієць став другим зимовим новачком «біло-червоно-чорних» – раніше клуб оголосив про трансфер венесуельського півзахисника «Ангостури» Глейкера Мендози.

Нагадаємо, Іккена професіональну кар’єру розпочав у Хорватії в клубі «Загорец». Також встиг пограти за місцеву «Дубраву». До «Левсі» приєднався в липні 2024 року за 200 тисяч євро. У поточному сезоні провів за софійців 13 матчів, без результативних дій. Виступав за молодіжну збірну Нігерії (10 поєдинків). Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

Кривбас на зимову паузу пішов на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 31 очко (у команди є гра в запасі).