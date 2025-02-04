Криворіжці оформили трансфер легіонера з-за океану

«Кривбас» на своєму сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником венесуельського клубу «Ангостура» Глейкером Мендозою.

23-річний вінгер виступатиме за команду Юрія Вернидуба на правах оренди строком на один рік з опцією викупу. Новачок може зіграти як на позиції центрфорварда, так і на обох флангах атаки. У новому колективі він виступатиме під номером 28.

«Кривбасу» вдалось виграти конкуренцію за гравця у клубів МЛС, які також хотіли оформити трансфер Глейзера.

Нагадаємо, Мендоза – вихованець «Ангостури», де й розпочав професіональну кар'єру. Минулий сезон провів в оренді в «Тачірі», з якою став чемпіоном Венесуели (3 голи і 4 асисти в 28 матчах). Його контракт з «Ангостурою» чинний до 31 грудня 2028 року.

На початку 2025 року Мендоза отримав дебютний виклик у збірну Венесуели на товариський матч проти США (1:3) – Глейкер вийшов у старті й відіграв 90 хвилин. Transfermarkt оцінює його у 450 тисяч євро.

До слова, на зимову паузу «Кривбас» пішов на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 31 очко.