«Гірники» за останній місяць відпустили у Суперлігу вже третього футболіста

Український півзахисник Олександр Зубков продовжить кар’єру в «Трабзонспорі», повідомляє офіційний сайт турецького клубу. 28-річний вінгер підписав з «бордово-синіми» контракт на 4,5 сезони. У новій команді українець виступатиме під номером 22. За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшовся турецькому клубу в 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, Зубков – вихованець академії «Шахтаря». Він приєднався до системи «гірників» у 2011 році та згодом став фіналістом Юнацької ліги УЄФА (2015). За першу команду дебютував 23 вересня 2015 року. Загалом у футболці «Шахтаря» Зубков зіграв 107 матчів, забив 20 м’ячів і віддав 22 результативні передачі.

Відправлявся в оренди у «Маріуполь» та «Ференцварош». У липні 2020 року угорці здійснили повноцінний трансфер, викупивши Олександра за 1,5 млн євро. В серпні 2022-го донеччани за 2 мільйони повернули свого вихованця.

Разом із «Шахтарем» він здобув 9 трофеїв, серед яких 4 чемпіонства, 4 Кубки України та 1 Суперкубок. У сезоні 2024/25 півзахисник відіграв 21 матч, записавши до свого доробку 7 голів і 6 асистів. За збірну України провів 37 поєдинків, відзначившись 2 м’ячами.

До слова, нещодавно у «Трабзонспор» перейшов форвард гірників Данило Сікан. Також в команді виступає український захисник Арсеній Батагов (перейшов з луганської «Зорі»).