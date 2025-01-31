Турецька Суперліга поповнилась черговим українцем

Український півзахисник Тарас Степаненко продовжить кар’єру в «Еюпспорі», повідомляє клубна прес-служба. 35-річний хавбек, який напередодні покинув «Шахтар» у статусі вільного агента, підписав з турками контракт на 1,5 року.

Нагадаємо, Тарас провів у складі «гірників» 15 сезонів (з 2010 року, коли перейшов з запорізького «Металурга»). Загалом він відіграв за донецький клуб 439 матчів (у яких відзначився 29 голами та 25 асистами) і є п'ятим гвардійцем клубу. Його останнім матчем у помаранчево-чорній футболці став поєдинок Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії (1:3).

У складі «Шахтаря» Тарас завоював 25 трофеїв – 10 разів ставав чемпіоном України, 8 разів перемагав у Кубку та 7 разів в Суперкубку України. За збірну України провів 87 поєдинків, в яких забив 4 м’ячі. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Додамо, що після 20-ти турів «Еюпсор» йде у турнірній таблиці Суперліги на четвертій сходинці, маючи у своєму доробку 36 очок.