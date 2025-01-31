Одразу двоє українців продовжпть участь у найпрестижнішому євротурнірі

У п’ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2024/25. Цьогорічний розіграш вперше за багато років зазнав суттєвих змін: у турнірі взяло участь одразу 36 команд, 24 з яких вийшли у плей-оф.

Перші вісім команд у турнірній таблиці автоматично здобули путівки в 1/8 фіналу («Ліверпуль», «Барселона», «Арсенал», «Інтер», «Атлетіко», «Байєр», «Лілль» та «Астон Вілла»), а команди з 9-го по 24-те місце потрапили у плей-оф раунд. Переможці стикових матчів зіграють із вісімкою найкращих клубів загального етапу.

Команди, які посіли місця з 9-го по 16-те, потрапили до сіяних, а з 17-го по 24-те – несіяні. Потенційні суперники визначалися парами фінальних позицій команд у лізі – клуби, що посіли 9 та 10 місця, могли зустрітись лише з командами на 23 та 24 позиції.

Результати жеребкування плей-оф раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

«Брест» (Франція) – ПСЖ (Франція)

«Брюгге» (Бельгія) – «Аталанта» (Італія)

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Реал» Мадрид (Іспанія)

«Ювентус» (Італія) – ПСВ (Нідерланди)

«Фейєнорд» (Нідерланди) – «Мілан» (Італія)

«Селтік» (Шотландія) – «Баварія» (Німеччина)

«Спортінг» (Португалія) – «Борусія» Дортмунд (Німеччина)

«Монако» (Франція) – «Бенфіка» (Португалія)

Перші стикові поєдинки плей-оф раунду відбудуться 11-12 лютого, а матчі-відповіді – 18-19 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

Цікаво, що «Реал» і «Манчестер Сіті» зустрінуться у плей-оф найпрестижнішого єврокубка вчетверте поспіль. У минулому сезоні «вершкові» зуміли пройти команду Хосеп Гвардіоли завдяки серії пенальті, де головним героєм став Андрій Лунін. Ще один українець – Анатолій Трубін – протистоятиме разом з «Бенфікою» «Монако».

Нагадаємо, чемпіон України – «Шахтар» – до останнього туру зберігав шанси пробитись у плей-оф, але у вирішальному матчі програв дортмундській «Борусії» (1:3).