Донеччанам не вдалось зачепитись за шанс на плей-оф

У середу, 29 січня, донецький «Шахтар» в межах завершального 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів на виїзді зустрічався з дортмундською «Борусією». Попри примарні шанси на вихід у плей-оф, «гірники» не змогли зробити найважливішого – здобути життєво важливу перемогу.

Ліга чемпіонів, 8-й тур

«Борусія» Д (Німеччина) – «Шахтар» (Україна) – 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Гомес, 50

Господарі активніше розпочали матч, але до серйозної небезпеки не доходило. Перший небезпечний удар «гірники» завдали на 12-й хвилині: Зубков низом стріляв у дальній кут – Кобель врятував. За трохи «джмелі» вийшли вперед: Адейємі пробивав у дальній кут, м'яч влучив у Гірассі й влетів у ворота.

У другій половині тайму Різник врятував «Шахтар» після потужного удару Байноу-Гіттенса з гострого кута. Були моменти у Судакова, але захист німців працював надійно. А за хвилину до перерви Гірассі оформив дубль: господарі скористались помилкою Криськіва, Брандт вивів Сергу сам на сам і той пробив під Різником.

Після відпочинку «Шахтар» один гол відквитав: Кобель загрався з м’ячем і Марлон з під його ніг відправив м'яч у сітку. На жаль, за 10 хвилин до завершення гри Бенсебаїні влучним ударом оголосив остаточний вердикт шансам донеччан на успіх.

«Шахтар» фінішував на 27-й сходинці турнірної таблиці Ліги чемпіонів, набравши 7 очок – «гірники» завершили свій виступ у найпрестижнішому євротурнірі. «Борусія» Д з 15-ма пунктами стала десятою.