Донеччани здобули свою другу перемогу у цьогорічному розіграші найпрестижнішого євротурніру

У середу, 22 січня, донецький «Шахтар» в межах 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів приймав французький «Брест». «Гірники» доволі легко впорались з непростим суперником і здобули заслужену перемогу.

Ліга чемпіонів, 7-й тур

«Шахтар» (Україна) – «Брест» (Франція) – 2:0

Голи: Кевін, 18, Судаков, 37 (п.)

На старті зустрічі Егіналдо увірвався правим флангом у штрафний і прострілив у центр – Марлон замикав у дотик, але пробив повз стійку. Згодом Кевін навішував у воротарський, однак захисники підстрахували. А на 18-й хвилині «Шахтар» вийшов вперед: Марлон виніс м'яч зі своєї половини поля, захисник у центрі поля невдало обробив його і Кевін, підхопивши сферу, вийшов сам на сам і прошив голкіпера.

В середині тайму Педрінью стріляв під поперечину зі стандарту – воротар «Бреста» виніс на кутовий. За трохи Егіналду вискочив на побачення з кіпером французів, однак пробив повз дальню стійку. На 36-й хвилині «Шахтар» заробив пенальті: Судаков віддав передачу на Азарова у штрафний і воротар суперника збив захисника. Георгій з позначки зробив рахунок 2:0 (хоча Марко Бізот і вгадав напрямок польоту м’яча).

По перерві Судаков метрів з 10-ти замикав простріл з правого флангу – голкіпер дивом зреагував і вибив на кутовий. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Траоре ледь не втік віч-на-віч з кіпером, але воротар вийшов далеко за межі штрафного і завадив форварду «Шахтаря». Був свій момент і у «Бреста» – Різник витягнув м'яч із дев'ятки після удару з 30-ти метрів зі штрафного. Вже у доданий час Зубков довів рахунок до розгрому, але після перегляду VAR взяття воріт скасували через порушення правил.

Перемога дозволила «Шахтарю» набрати 7 очок і піднятись на 27-му сходинку турнірної таблиці Ліги чемпіонів. «Брест» з 13-ма пунктами опустився на 11-те місце.