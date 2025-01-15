Донеччани дотиснули найтитулованіший футбольний клуб Болгарії

У середу, 15 січня, донецький «Шахтар» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині у своєму другому спарингу зустрічався з болгарським ЦСКА. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині тайму.

Товариський матч

ЦСКА Софія (Болгарія) – «Шахтар» (Україна) – 0:1

Гол: Цуканов, 75

Вже на старті зустрічі Траоре вибігав на побачення з голкіпером, але в останній момент сферу вибили у нього з-під ніг. «Шахтар» більше контролював м'яч, намагався тиснути на захист суперника, але до небезпечних моментів не доходило.

На 17-й хвилині болгари заробили небезпечний стандарт після фолу Фарини, але зі штрафного влучили у стінку. В середині тайму команди обмінялись моментами: форвард ЦСКА бив з лінії, але його удар було заблоковано, а Степаненко метрів з 16-ти стрільнув у відповідь поряд зі стійкою.

По перерві Маріно Пушіч замість Глущенка випустив Цуканова і саме 18-річний півзахисник став героєм зустрічі. Швед отримав передачу на правому фланзі, протягнув м’яч до штрафного, двічі накрутив свого візаві і викотив передачу в район одинадцятиметрової позначки – Цуканов елегантно замкнув у сітку.

«Шахтар» продовжив тиснути й міг подвоїти свою перевагу. Спочатку Бондаренка збили в метрі від штрафного, але Назарина зі стандарту влучив у стінку. А на останній хвилині Траоре на швидкості увійшов в чужий штрафний, проскочив захисника і виходив сам на сам з кіпером, однак в останній момент оборонець у підкаті вибив м'яч. Перша перемога «Шахтаря» у 2025 році.

Нагадаємо, сьогодні «гірники» проведуть ще один спаринг – о 16:00 команда Пушіча зіграє з болгарським «Лудогорцем» Ігора Йовічевіча.