Роман Григорчук запросив в ЛНЗ В'ячеслава Танковського

Український півзахисник В'ячеслав Танковський продовжить свою кар’єру в ЛНЗ, інформує офіційний сайт черкасців. Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує, що контракт укладено до кінця сезону – 30 червня 2025 року. У новій команді хавбек виступатиме під номером 6.

Нагадаємо, Танковський – вихованець «Шахтаря», де й розпочав професіональну кар'єру у 2012-му. На контракті у донецькому клубі перебував дев'ять років. Виступав в оренді за луганську «Зорю», «Маріуполь» та київський «Арсенал». У серпні 2021-го перейшов у харківський «Металіст», а другу частину сезону провів у СК «Дніпро-1».

Влітку 2023-го приєднався до «Полісся», ставши ключовим гравцем команди. Після приходу на тренерський місток Імада Ашура Танковський виявився зайвим і 6 вересня 2024 року покинув клуб. З того часу перебував у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, на зимову паузу ЛНЗ пішов на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 19 очок. До слова, в середині грудня 2024 року черкасці провели зміни на тренерському містку, запросивши на посаду головного тренера замість іспанця Андреса Карраско українського фахівця Романа Григорчука.