59-річний фахівець вже втретє повертається в УПЛ

Український фахівець Роман Григорчук очолив ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу. Про терміни та умови контракту не повідомляється. 59-річний наставник замінив на посаді іспанця Андреса Карраско, який працював з «фіолетовими» з червня 2024 року.

Нагадаємо, Григорчук розпочав повноцінну тренерську кар’єру в 2000 році в латвійському «Дінабурзі». З 2005-го по 2009-й очолював місцевий «Вентспілс». Далі були запорізький «Металург» (2009-2010), «Чорноморець» (2010-2014), азербайджанська «Габала» (2015-2018), казахська «Астана» (2018-2019), білоруський «Шахтар» Солігорськ (2020-2021) та повернення в «Чорноморець» (2021-2024). Останнім клубом Романа Йосифовича був азербайджанський «Нефтчі», звідки його звільнили через незадовільні результати команди.

У доробку Григорчука три чемпіонства Латвії (2006, 2007, 2008) та два Кубки країни (2005, 2007), два срібла (2016/17, 2017/18) та дві бронзи (2014/15, 2015/16) чемпіонату Азербайджану, золото чемпіонату Казахстану (2019) та Кубок країни (2019), перемога у чемпіонаті Білорусі (2020) та Суперкубок країни (2021).

ЛНЗ пішов на зимову паузу на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок.