Успішна робота з місцевим клубом «Мурас Юнайтед» дозволила Серігю Пучкову піти на підвищення

Український фахівець Сергій Пучков став головним тренером молодіжної збірної Киргизстану (U-20), повідомляє офіційний сайт місцевого футбольного союзу. 62-річний наставник підписав контракт терміном на один рік. Напередодні він був представлений гравцям команди. На посаді головного тренера він замінив Мірлана Ешенова, у якого завершився термін дії угоди.

Нагадаємо, Пучков у статусі футболіста в складі «Дніпра» двічі вигравав чемпіонат СРСР (1983, 1988), а також брав Кубок країни (1988/89). Як тренер найбільшої слави зажив з сімферопольською «Таврією», з якою в сезоні 2009/10 здобув Кубок України (у фіналі здолавши донецький «Металург» з рахунком 3:2).

У вересні 2024 року Пучков був призначений головним тренером клубу «Мурас Юнайтед», з яким виграв Кубок Киргистану та завоював бронзові медалі чемпіонату.

Молодіжна збірна Киргизстану під керівництвом Сергія Пучкова зіграє на Кубку Азії, який відбудеться в лютому 2025 року. Її суперниками будуть Австралія, Китай та Катар. Перша гра запланована на 12 лютого.