Обидва українські клуби зганьбились у черговому турі єврокубків

На тижні (в період з 10 по 12 грудня) відбулись матчі 6-го туру у єврокубках. У Лізі чемпіонів донецький «Шахтар» у німецькому Гельзенкірхені розгромно поступився мюнхенській «Баварії» з рахунком 1:5. Своєю чергою «Динамо» не менш ганебно програло іспанському «Реал» Сосьєдаду (0:3).

Як наслідок, Україна у рейтингу коефіцієнтів УЄФА опустилась на 23-тє місце. Цей показник став найгіршим для наших клубів за останні 29 років – у 1995 році Україна фінішувала на 24-й сходинці.

Нас вже обігнали Кіпр та Швеція, а найближчим переслідувачем є Угорщина, перевага над якою становить лише 0,9 бала. У топ-10 таблиці коефіцієнтів змін не відбулось: очолює рейтинг Англія, на другому місці перебуває Італія, а третьою йде Іспанія.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: топ-10 (станом на 13 грудня)

1. Англія – 99,374 очка (7/7 клубів продовжують виступи)

2. Італія – 87,465 (8/8)

3. Іспанія – 81,989 (7/7)

4. Німеччина – 78,331 (8/8)

5. Франція – 65,093 (6/7)

6. Нідерланди – 59,900 (5/6)

7. Португалія – 57,791 (5/5)

8. Бельгія – 42,350 (5/5)

9. Чехія – 42,250 (4/5)

10. Туреччина – 40,750 (4/5)

...

20. Сербія – 24,675 (2/5)

21. Кіпр – 24,225 (3/4)

22. Швеція – 23,906 (3/4)

23. Україна – 23,400 (2/5)

24. Угорщина – 22,500 (1/4)

25. Словаччина – 21,500 (1/4)

Варто зазначити, що місця з 16-го по 22-ге мають однакову цінність у плані розподілу квот на єврокубки, натомість представники країн з 23-го місця і нижче розпочинають кваліфікацію Ліги чемпіонів з 1-го раунду замість 2-го. Команда, що посяде друге місце в УПЛ, розпочинатиме шлях в єврокубках з першого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, нашим клубам залишилось провести ще по два матчі у єврокубках: «Шахтар» зіграє з французьким «Брестом» та дортмундською «Борусією», а «Динамо» зустрінеться з турецьким «Галатасараєм» та латвійським РФС.