Донецький клуб знову осоромився у найпрестижнішому єврокубку

У вівторок, 10 грудня, донецький «Шахтар» в межах 6-го туру оновленої Ліги чемпіонів в Гельзенкірхені приймав мюнхенську «Баварію». На жаль, зачепитись за результат підопічним Маріно Пушіча не вдалось – на швидкий гол «гірників» німці відповіли п’ятьма влучними пострілами.

Ліга чемпіонів, 6-й тур

«Шахтар» (Україна) – «Баварія» (Німеччина) – 1:5

Голи: Кевін, 5 – Лаймер, 11, Мюллєр, 45, Олісе, 70 (п.), 90+3, Мусіала, 87

Гості з перших секунд кинулись пресингувати донеччан і ледь не вийшли вперед на 3-й хвилині. Вже за мить Сікан відборовся з суперником, скинув в центр на Зубкова, той витримав тиск і зумів віддати ліворуч, вивівши Кевіна сам на сам. Бразилець не схибив – 1:0.

«Баварія» не знітилась і вже через 6 хвилин зрівняла – Лаймер з декількох метрів прошив Різника (помилився Граам). Німці продовжили тиснути, практично не дозволяючи «Шахтарю», який виглядав просто жалюгідно, виходити зі свого штрафного. Підопічні Пушіча грали лише назад, не витримуючи тиску і раз по раз у паніці помилялись у простих ситуаціях. Олісе, Горецка, Мусіала, Лаймер – хто тільки не загрожував воротам «помаранчево-чорних», які просто відбивалися, навіть не думаючи про якісь атаки.

На 43-й хвилині «Шахтар» нарешті зумів вирватись з оточення, Кевін протягнув сферу лівим флангом і викотив під удар Судакову – 150-мільйонна перлина (за версією гендиректора «гірників» Сергія Палкіна) не змогла влучити у порожній кут воріт. Баварці одразу ж покарали українців, вийшовши вперед – Мюллєр ударом по центру елегантно замкнув передачу Мусіали.

По перерві мали зрівнювати Траоре (захисник головою з лінії виніс на кутовий) та Бондар (не влучив у ворота з 3-х метрів після розіграшу корнера). На 66-й хвилині Мусіала зумів результативно замкнути подачу з кутового на дальню стійку, але арбітр зафіксував блокування Різника і гол не зарахував.

За мить Граам в підкаті завалив Боея й арбітр призначив пенальті. Олісе з позначки зробив рахунок 3:1. На останніх хвилинах Мусіала добив донеччан (знову винуватцем взяття воріт став Граам, який не зміг вибити м’яч), а Олісе у доданий час оформив дубль.

Перемога дозволила «Баварії» набрати 12 очок і піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці Ліги чемпіонів. «Шахтар» з 4-ма пунктами 27-й.