Справжньою трагедією для уболівальників завершилась виїзна дуель донеччан з нідерландцями

У середу, 27 листопада, донецький «Шахтар» в межах 5-го туру Ліги чемпіонів на виїзді поступився нідерландському ПСВ. «Гірники» попри тиск суперника швидко вийшли вперед, а на перерву пішли перемагаючи з різницею у два голи. Весь другий тайм українці майстерно оборонялись, зародивши у серцях уболівальників надію на позитивний результат. Однак вистояти не вдалось: на останніх хвилинах нідерландцям вдалось оформити камбек, забивши тричі протягом 8 хвилин.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

ПСВ (Нідерланди) – «Шахтар» (України) – 3:2

Голи: Тільман, 87, 90, Пепі, 90+5 – Сікан, 8, Зубков, 37

Вилучення: Педро Енріке, 70

Матч розпочався з атак господарів, які прагнули забити швидкий гол. На 6-й хвилині Бакайоко бив з-за меж штрафного під дальню стійку – Різник у стрибку парирував, а на добиванні першим був гравець «гірників». На 8-й хвилині «Шахтар» неочікувано вийшов вперед. Різник віддав передачу на Коноплю, той промчав правим флангом, обігрався з Зубковим і прострілив у воротарський – Сікан під тиском захисника зумів дотягнутися до м’яча і проштовхнути його у дальній кут. Голкіпер у падінні зачепив сферу кінчиками пальців, але та все одно залетіла у сітку.

На 16-й хвилині Матвієнко знайшов передачею Кевіна, з його ударом впорався голкіпер, а після добивання Криськіва м’яч пролетів впритирку з правою стійкою. В середині тайму Бондаренко протягнув до лінії штрафного і з-під захисника пробив по воротах – неточно. Господарі продовжували розривати захист донеччан, але Різник на останньому рубежі діяв бездоганно. Мав свої моменти й «Шахтар», який добре виходив з оборони в напад, але на завершальній стадії бракувало зовсім трохи аби забити.

На 37-й хвилині Конопля знову перфектно зіграв на правому фланзі, відібравши м’яч у суперника, і прострілив на лінію штрафного на Зубкова. Олександр хитнув захисника і з-під нього закрутив у дальній кут – 0:2. Наприкінці тайму Матвієнко міг доводити до розгрому, але головою замкнув навіс над поперечиною.

По перерві ПСВ продовжив тиснути, але приємно дивувала оборона «Шахтаря», яка діяла самовіддано та злагоджено, як єдиний механізм – раніше таку гру у виконанні «гірників» можна було спостерігати хіба що в УПЛ. На 58-й хвилині Педро Енріке ледь не забив третій гол – після відскоку він добивав з-за меж штрафного, але м’яч пролетів повз ліву стійку. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки бразилець таки вписав своє ім’я в протокол, заробивши вилучення – 22-річний захисник пішов прямою ногою на суперника і залишив «Шахтар» у меншості.

За 3 хвилини до завершення матчу нідерландці заробили штрафний на правому фланзі – Тільман майже з нульового кута пробив під ближню стійку і Різник упіймав м’яч вже за лінією. На останній хвилині Тільман оформив дубль, потужно пробивши метрів з 20-ти у дев’ятку. На п’ятій доданій хвилині все стало на свої місця – Пепі замкнув передачу на дільній стійці, остаточно поховавши «Шахтар» і мрії вболівальників про позитивний результат.

Поразка залишила команду Маріно Пушіча з 4-ма очками на 26-й сходинці турнірної таблиці Ліги чемпіонів. ПСВ набрав 8 балів і піднявся на 18-те місце