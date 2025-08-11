Софія Гречко поклала до своєї скарбнички вже третю медаль

Збірна України завоювала золоту і срібну нагороди на Всесвітніх іграх-2025 у швидкісному підводному плаванні серед жінок на 400 м у моноласті. Першу сходинку посіла Софія Гречко, а слідом за нею фінішувала Анна Яковлєва.

Цікаво, що після половини дистанції українки поступались росіянці Єлізавєті Купрессовій, однак на дистанції 350 м їм вдалось обійти представницю країни-окупанта. Як наслідок, Гречко фінішувала з часом 3:11,88 хвилини, а Яковлєва відстала від неї на 0,39 секунди.

Всесвітні ігри-2025, підводне плавання, 400 метрів з ластами, жінки:

1. Софія Гречко (Україна) – 3:11,88 хв

2. Анна Яковлєва (Україна) – 3:12,27 хв

3. Єлизавета Купрессова – 3:14,11 хв

Своїм результатом Гречко побила світовий рекорд на 0,22 секунди. До цього найкращий час в історії належав китаянці Їтінь Сунь, який вона встановила у липні 2018 року.

Загалом для Гречко це золото стало вже другим на турнірі й третім в кар'єрі (напередодні вона тріумфувала на дистанції 200 метрів у моноласті). Для 16-річної Яковлєвої – це дебютна нагорода на турнірі.