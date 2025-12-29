Ентоні Джошуа відбувся лише незначними ушкодженнями

Британський боксер Ентоні Джошуа потрапив у жахливу ДТП в Нігерії, повідомляє Punch. 36-річний спортсмен перебував у західноафриканській країні у відпустці після перемоги над Джейком Полом.

За інформацією джерела, позашляховик Lexus, у якому перебував боксер, зіткнувся з вантажівкою, що стояла на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні (штат Огун). В автотрощі загинули двоє людей – ймовірно, це були охоронці Ентоні. На щастя, Джошуа перебував на пасажирському сидінні та отримав лише незначні ушкодження.

«Це була колона з двох автомобілів: позашляховиків Lexus та Pajero. Джошуа сидів позаду водія, а поруч із ним був ще один пасажир. Поруч із водієм також сидів пасажир, тож у Lexus, який розбився, сиділо четверо людей. Ми з іншими очевидцями почали рятувальну операцію та зупинили зустрічні автомобілі, щоб допомогти. За декілька хвилин після аварії прибули представники Федерального корпусу безпеки дорожнього руху. Пасажири, які сиділи поруч із водієм та поруч з Джошуа, загинули на місці», – розповів очевидець події Аденії Орохо.

Нагадаємо, Джошуа – олімпійський чемпіон 2012 року у категорії понад 91 кг. Також він колишній чемпіон світу за версіями IBF (2016-2019, 2019-2021), WBA (2017-2019, 2019-2021), WBO (2018-2019, 2019-2021) та IBO (2017-2119) ваги. У квітні 2017 року він відправив на пенсію Володимира Кличка, а у 2021-му та 2022-му роках провів два поєдинки проти Олександра Усика, в яких зазнав поразок.

19 грудня він повернувся на ринг після річної перерви (після поразки Даніелю Дюбуа) і нокаутував у шостому раунді відомого відеоблогера-боксера Джейка Пола.