Україну представлятимуть 35 атлетів

Міжнародний паралімпійський комітет заборонив українській паралімпійській команді вийти на змагання у Паралімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні у парадній формі, назвавши її «політичною». Про це розповів президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич в інтерв’ю Укрінформу.

За словами Валерія Сушкевича, українська команда підготувала парадну форму для виходу спортсменів, яку розробив український дизайнер Віктор Анісімов. Однак Міжнародний паралімпійський комітет заявив, що такий дизайн є політичним.

«Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі», – розповів Сушкевич Укрінформу і додав, що на формі була зображена глобалізована карта України.

У коментарі ZAXID.NET помічниця Валерія Сушкевича Наталя Гарач уточнила, що глобалізована карта на формі – це мапа України з кордонами 1991 року. За її словами, жодних написів та гасел на парадній формі не було.

За словами Сушкевича, через заборону вже створеної форми нову форму ледве встигли підготувати і відправили автобусом в Італію, де вже знаходиться українська команда. Наталя Гарач додала, що нова форма представлена у синьо-жовтих кольорах і найближчим часом покажуть, як вона виглядає.