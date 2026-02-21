Хільченко найменував блог «Однією правою» після втрати руки

Ведучий тревел-шоу «Однією правою» Владислав Хільченко здобув право виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року. Про його кваліфікацію повідомила «Трибуна», у суботу, 21 лютого.

Харківʼянин Владислав Хільченко змагатиметься у парасноуборді в класі SB-UL — це категорія для атлетів із порушеннями або ампутацією верхніх кінцівок.

17 червня 2016 року під час ранкового тренування на велосипеді на трасі Харків–Щербаківка Хільченка збив автомобіль. Аварія сталася поблизу селища Слатине. Унаслідок ДТП 23-річний Владислав втратив руку. Вже після травми Владислав Хільченко відкрив для себе сноубординг, який привів до подорожей і зрештою надихнув на створення власного блогу.

Хільченко започаткував тревел-проєкт «Однією правою», який виходить на однойменному YouTube-каналі. У своїх випусках він розповідає про подорожі різними країнами світу та Україною. Нині канал має майже 380 тис. підписників.