«Шахтар» отримав суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій
У п'ятницю, 27 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу третього за силою євротурніру
До теми
- Забарний та Лунін дізнались суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: результати жеребкування ZAXID.NET
-
Легенда «Динамо», лицемір і ворог України.
Цікаві факти про Каху Каладзе, які ви могли не знати ZAXID.NET
-
Найдорожчий український легіонер з дівчиною-росіянкою і допінг-скандалом.
Цікаві факти про Михайла Мудрика, які ви могли не знати ZAXID.NET
У жеребкуванні взяло участь 16 команд: 8 найкращих представників основного раунду, які автоматично вийшли в 1/8 фіналу (сіяні), і вісім колективів, які пробилися у цю стадію після матчів стадії 1/16 (несіяні). Україну в третьому за престижністю єврокубку представляє донецький «Шахтар».
Команда Арди Турана перебувала у списку сіяних і вже знала імена потенційних суперників. «Гірники» могли зіграти або проти турецького «Самсунспора», або проти польського «Леха».
Згідно з результатими жеребкування у боротьбі за вихід у чвертьфінал «Шахтар» зіграє з познанським «Лехом» – чинним чемпіоном Екстракляси.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги кнференцій:
- «Лех» (Польща) – Шахтар (Україна)
- «Крістал Пелас» (Англія) – АЕК Ларнака (Кіпр)
- «Самсунспор» (Туреччина) – «Райо Вальєкано» (Іспанія)
- «Сігма» (Чехія) – «Майнц» (Німеччина)
- АЗ (Нідерланди) – «Спарта» (Чехія)
- «Фіорентина» (Італія) – «Ракув» (Польща)
- «Целє» (Словенія) – АЕК Афіни (Греція)
- «Рієка» (Хорватія) – «Страсбур» (Франція)
Перший поєдинок «Шахтаря» в 1/8 фіналу запланований на 12 березня. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 19 березня.
Сітка суперників «Шахтаря» в Лізі конференцій:
- 1/8 фіналу – «Лех» (Польща)
- 1/4 фіналу – переможець пари АЗ – «Спарта»
- 1/2 фіналу – «Крістал Пелас» – АЕК Ларнака / «Фіорентина» – «Ракув»
До теми
Цікаві факти про Каху Каладзе, які ви могли не знати ZAXID.NET