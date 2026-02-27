Донеччани зустрінуться з чинним чемпіоном Польщі

У жеребкуванні взяло участь 16 команд: 8 найкращих представників основного раунду, які автоматично вийшли в 1/8 фіналу (сіяні), і вісім колективів, які пробилися у цю стадію після матчів стадії 1/16 (несіяні). Україну в третьому за престижністю єврокубку представляє донецький «Шахтар».

Команда Арди Турана перебувала у списку сіяних і вже знала імена потенційних суперників. «Гірники» могли зіграти або проти турецького «Самсунспора», або проти польського «Леха».

Згідно з результатими жеребкування у боротьбі за вихід у чвертьфінал «Шахтар» зіграє з познанським «Лехом» – чинним чемпіоном Екстракляси.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги кнференцій:

«Лех» (Польща) – Шахтар (Україна)

«Крістал Пелас» (Англія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

«Самсунспор» (Туреччина) – «Райо Вальєкано» (Іспанія)

«Сігма» (Чехія) – «Майнц» (Німеччина)

АЗ (Нідерланди) – «Спарта» (Чехія)

«Фіорентина» (Італія) – «Ракув» (Польща)

«Целє» (Словенія) – АЕК Афіни (Греція)

«Рієка» (Хорватія) – «Страсбур» (Франція)

Перший поєдинок «Шахтаря» в 1/8 фіналу запланований на 12 березня. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 19 березня.

Сітка суперників «Шахтаря» в Лізі конференцій: