Україну в головному єврокубку світу представлятимуть два футболісти

Участь у жеребкуванні взяли 16 команд: 8 переможців раунду плейоф, а також 8 колективів, що напряму пройшли до цієї стадії. Клуби були розбиті відповідно до їхніх позицій за підсумками загального етапу, щоб сформувати чотири сіяні пари (1 і 2, 3 і 4, 5 і 6, 7 і 8). Команди в кожній сіяній парі отримали одне з двох місць в 1/8 фіналу проти відповідного переможця стикових матчів, визначеного попереднім жеребкування цього етапу.

Згідно з результатами жеребкування, Ілля Забарний і його ПСЖ протистоятимуть «Челсі», а «Реал» Андрія Луніна зустрінеться з «Манчестер Сіті».

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

«Реал» Мадрид (Іспанія) – «Манчестер Сіті» (Англія)

«Буде-Глімт» (Норвегія) – «Спортінг» (Португалія)

ПСЖ (Франція) – «Челсі» (Англія)

«Ньюкасл» (Англія) – «Барселона» (Іспанія)

«Галатасарай» (Туреччина) – «Ліверпуль» (Англія)

Атлетіко (Іспанія) – «Тоттенхем» (Англія)

«Аталанта» (Італія) – «Баварія» (Німеччина)

«Байєр» (Німеччина) – «Арсенал» (Англія)

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 10-11 березня, а матчі-відповіді відбудуться впродовж 17-18 березня.