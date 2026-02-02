Роман Яремчук стане суперником Іллі Забарного у французьків першості

Український нападник «Олімпіакоса» Роман Яремчук змінив клуб. Новою командою 30-річного гравця став «Ліон», повідомляє пресслужба французької команди.

За «ткачів» Яремчук виступатиме під 77-м номером на правах оренди з опцією викупу за 5 мільйонів євро. Греки зароблять на угоді 1,5 мільйона. Цікаво, що українця особисто хотів бачити у команді португальський наставник «Ліона» Паулу Фонсека, який свого часу успішно тренував «Шахтар».

Нагадаємо, Яремчук – вихованець «Динамо» (відправлявся в оренду в «Олександрію»). У серпні 2017 року за 2 млн євро перейшов у бельгійський «Гент». В липні 2021-го португальська «Бенфіка» викупила його за 17 мільйонів.

Через рік «Брюгге» за таку ж суму повернув українця в Бельгію, але вдруге заграти в Лізі Жупіле Роман не зміг. Після оренди в іспанську «Валенсію» він влітку 2024-го за 2 млн євро перейшов в «Олімпіакос», підписавши контракт до 30 червня 2028 року.

У поточному сезоні Яремчук провів за греків 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його в 2,5 млн євро.