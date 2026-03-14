Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко

У суботу, 14 березня, збірна України на Паралімпійських Іграх, які відбуваються в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо, здобула срібло в естафеті лижних перегонів. «Синьо-жовтих» у цій дисципліні представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

Першим стартував Баль і після першого етапу був третім, однак йому вдалося вивести нашу команду на перше місце. Кононова збільшила перевагу над переслідувачами, проте втримати лідерство «синьо-жовті» не змогли – Ляшенко на останньому етапі пропустила вперед американського фінішера.

Як наслідок, саме США стали паралімпійськими чемпіонами. Цікаво, що у складі «янкі» виступала американка українського походження Оксана Мастерс. Для 36-річної уродженки Хмельницького це дев'яте в кар'єрі золото Паралімпійських ігор (також у її доробку 4 золоті медалі на літніх Паралімпіадах). Трійку призерів замкнула збірна Китаю.

Лижні перегони, змішана естафета 4×2,5 км:

1. США 23:24,2

2. Україна +12,5

3. Китай +32,3

4. Німеччина +46,2

5. Канада +50,9

6. Росія +1:16,0

7. Бразилія +3:36,3

8. Японія +4:05,0

9. Білорусь +5:07,6

10. Швеція +6:59,0

Нагадаємо, ця медаль стала вже 17-ю для України на Паралімпіаді-2026. У скарбничці «синьо-жовтих» 3 золоті, 7 срібних та 7 бронзових нагород.