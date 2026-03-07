Тарас Радь

У суботу, 7 березня, Україна здобула перше «золото» на Зимових Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіна. Перше місце у спринті з парабіатлону у класі сидячи виграв уродженець Тернопільщини Тарас Радь, повідомило «Суспільне Спорт».

26-річний Тарас Радь випередив двох представників Китаю Лю Ментао Лю Цзісюя та із результатом 19:55.5 хв. Зазначається, що це вже друга золота медаль на Паралімпіаді у карʼєрі спортсмена – у Пхьончхані, Південна Корея, він став першим під час перегонів на 12,5 км.

У перегонах взяли участь 28 спортсменів, серед них – пʼятеро українських парабіатлоністів. Колега Тараса Радя, спортсмен Василь Кравчук, посів четверте місце.

Що відомо про Тараса Радя

Тарас Радь народився на Тернопільщині у багатодітній родині. У 14 років він пошкодив ногу, яку через неналежне лікування довелося ампутувати нижче коліна. Після цього хлопець продовжив займатися спортом, тренувався в Тернопільському центрі та ДЮСШІ «Інваспорт». Згодом навчався у Тернопільському національного педагогічного університету імені В. Гнатюка на факультеті «Фізичне виховання».

У 2017 році став дворазовим срібним призером Чемпіонату світу з парабіатлону. У 2018 році він здобув першу золоту медаль на зимових Паралімпійських ігор у Пхьончхані. Тоді він став наймолодшим в історії України зимовим паралімпійським чемпіоном – на той момент йому було 18 років. На церемонії закриття Паралімпійських ігор-2018 Тарас Радь ніс прапор України.

У 2022 році на зимовій Паралімпіаді в Пекіні він здобув два «срібла» – на дистанціях 6 та 12,5 км, а також «бронзу» на дистанції 10 км.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня за значний внесок у розвиток паралімпійського руху.